Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“

Die Inflation habe man aber nicht in den Griff bekommen, so ORF-Innenpolitik Klaus Webhofer. Das läge an der Situation, die man übernommen habe, schiebt Babler die Verantwortung an die schwarz-grüne Vorgängerregierung ab. Aktuell sei das Ziel, das „zarte Pflänzchen“ des Aufschwungs zu pflegen. Ein Konjunkturprogramm soll folgen – Vermögens- oder Erbschaftssteuern dürfte das aber kaum enthalten. „Wir sind in einer Dreierkoalition, auf diese Form der Steuern haben wir uns im Regierungsprogramm leider nicht verständigen können.“