Spotify wird teurer: So können Sie das umgehen

Die Preiserhöhungen kann man als Spotify-Bestandskunde mit einem Trick umgehen – wir zeigen Ihnen unten, wie es geht. Doch der Streaming-Pionier aus Schweden hat sich nicht nur mit höheren Gebühren unbeliebt gemacht, sondern vergrämt seine Nutzer auch mit Design-Entscheidungen, halbherziger Moderation, einer Flut ungekennzeichneter KI-Songs, geringen Künstler-Tantiemen und einem Chef, der mit seinen Spotify-Milliarden in KI-Waffensysteme investiert.