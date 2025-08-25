„Was ist die Alternative? Licht aus, Laden dicht?“

Sie betonen immer, dass Wien den ESC für den dauernden weltweiten Wettstreit um Aufmerksamkeit braucht. Wie lange wirkt der ESC-Werbeeffekt denn überhaupt?

Das ist eine gute Frage. Es ist eher eine Erweiterung des Images. Wir in Wien haben das Glück, dass wir als Hauptstadt der Musik gelten, aber vor allem im klassischen Bereich. Da passt die Populärmusik gut in unsere Markenaufstellung hinein und ist auf jeden Fall eine Facette, die länger mitwirkt. Aber man muss auch realistisch sein: Es passieren so viele Events in vielen Städten der Welt, da sind wir in großer Konkurrenz. Aber wenn wir sagen können, dass wir die größte Musikshow der Welt ausgetragen haben, dann hilft uns das auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Großkongressen. Da geht’s ja oft darum: Traut man das der Stadt zu? Der ESC zahlt also in das Image als Musikstadt ein, aber auch für uns ganz konkret in der Akquise, wenn wir um einen Kongress mit 20.000 Teilnehmern rittern, was eigentlich recht oft vorkommt. Da können wir dann sagen: Schaut her, wir können so etwas ausrichten.