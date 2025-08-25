Wespen: Was gegen die Plagegeister hilft

Immer wieder werden steirische Feuerwehren alarmiert, um Wespennester zu entfernen. Die Tiere stehen jedoch unter Natur- und Artenschutz und dürfen nicht grundlos getötet werden. Die „Krone“ erklärt, welche essenziellen Aufgaben Wespen übernehmen, wie viele Stiche ein Mensch aushält – und was am besten gegen sie hilft.