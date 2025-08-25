Wer nicht grüßt, bleibt in El Salvador sitzen

Wer nicht „Guten Morgen“, „Danke“ oder „Bitte“ sagt, soll künftig mit Punkten bestraft werden. Dabei geht es nicht nur um die Lehrkräfte, sondern auch um die Mitschülerinnen und Mitschüler. So ist es etwa nötig, sich zu bedanken, wenn man sich einen Stift ausleiht, um keinen Punkt zu bekommen. Bei bis zu drei Punkten drohen ein Vermerk und eine Strafarbeit zum Thema Höflichkeit.