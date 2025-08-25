Höflichkeit an Schulen
Wer nicht grüßt, bleibt in El Salvador sitzen
Schülerinnen und Schüler im autoritär regierten El Salvador müssen künftig höflich sein oder mit Konsequenzen rechnen. Wer mindestens 15 Mal nicht grüßt, bleibt dann sitzen und muss die Klasse wiederholen. Mit der neuen Vorschrift soll die Disziplin an Schulen gefördert werden.
Wer nicht „Guten Morgen“, „Danke“ oder „Bitte“ sagt, soll künftig mit Punkten bestraft werden. Dabei geht es nicht nur um die Lehrkräfte, sondern auch um die Mitschülerinnen und Mitschüler. So ist es etwa nötig, sich zu bedanken, wenn man sich einen Stift ausleiht, um keinen Punkt zu bekommen. Bei bis zu drei Punkten drohen ein Vermerk und eine Strafarbeit zum Thema Höflichkeit.
Ab 15 Punkten müssen die Schülerinnen und Schüler gar die Klasse wiederholen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, die Punkte wieder abzubauen, etwa durch die freiwillige Teilnahme an der Reinigung des Schulgebäudes. Künftig sollen die Schulleitungen zudem die Frisur und die Uniform der Kinder und Jugendlichen überprüfen – und zwar jeden Tag.
Ausnahmezustand seit drei Jahren
Die strengen Regeln gehören zur Politik der harten Hand des rechtspopulistischen Präsidenten Nayib Bukele. Bereits seit drei Jahren gilt in dem mittelamerikanischen Land, das ungefähr 6,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, der Ausnahmezustand. Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und das Fernmeldegeheimnis wurden eingeschränkt. Bukulele ließ in den vergangenen drei Jahren 88.750 Menschen wegen mutmaßlicher Verwicklung in Banden inhaftieren. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler prangern willkürliche Festnahmen und Misshandlung an.
