Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höflichkeit an Schulen

Wer nicht grüßt, bleibt in El Salvador sitzen

Ausland
25.08.2025 22:12
In El Salvador werden die Regeln in puncto Höflichkeit an Schulen verschärft (Symbolbild).
In El Salvador werden die Regeln in puncto Höflichkeit an Schulen verschärft (Symbolbild).(Bild: Brenek Malena)

Schülerinnen und Schüler im autoritär regierten El Salvador müssen künftig höflich sein oder mit Konsequenzen rechnen. Wer mindestens 15 Mal nicht grüßt, bleibt dann sitzen und muss die Klasse wiederholen. Mit der neuen Vorschrift soll die Disziplin an Schulen gefördert werden.

0 Kommentare

Wer nicht „Guten Morgen“, „Danke“ oder „Bitte“ sagt, soll künftig mit Punkten bestraft werden. Dabei geht es nicht nur um die Lehrkräfte, sondern auch um die Mitschülerinnen und Mitschüler. So ist es etwa nötig, sich zu bedanken, wenn man sich einen Stift ausleiht, um keinen Punkt zu bekommen. Bei bis zu drei Punkten drohen ein Vermerk und eine Strafarbeit zum Thema Höflichkeit.

Ab 15 Punkten müssen die Schülerinnen und Schüler gar die Klasse wiederholen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, die Punkte wieder abzubauen, etwa durch die freiwillige Teilnahme an der Reinigung des Schulgebäudes. Künftig sollen die Schulleitungen zudem die Frisur und die Uniform der Kinder und Jugendlichen überprüfen – und zwar jeden Tag.

Lesen Sie auch:
Es ist besorgniserregend! In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Suspendierungen an den ...
Wiederkehrs neuer Plan
Das passiert ab Februar mit suspendierten Schülern
12.08.2025
Festnahme in den USA
Illegal Abgeschobener sitzt wieder im Gefängnis
25.08.2025

Ausnahmezustand seit drei Jahren
Die strengen Regeln gehören zur Politik der harten Hand des rechtspopulistischen Präsidenten Nayib Bukele. Bereits seit drei Jahren gilt in dem mittelamerikanischen Land, das ungefähr 6,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, der Ausnahmezustand. Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und das Fernmeldegeheimnis wurden eingeschränkt. Bukulele ließ in den vergangenen drei Jahren 88.750 Menschen wegen mutmaßlicher Verwicklung in Banden inhaftieren. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler prangern willkürliche Festnahmen und Misshandlung an.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf