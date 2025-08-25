Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Fran“ lebt Traum

8 Finger und 7 Zehen, aber nun bei US-Open dabei!

Tennis
25.08.2025 22:20
Francesca Jones
Francesca Jones(Bild: APA/AFP or licensors)

Eigentlich macht sie ja „nur“ ihren Traum wahr, als Profi im Tennis-Zirkus mitzumachen – und doch ist Francesca Jones keine gewöhnliche Sportlerin! Denn die 24 Jahre alte Britin tingelt als Tennis-Spielerin rund um die Welt, obwohl sie nur acht Finger und sieben Zehen hat, zudem Fehlbildungen an den Zähnen und im Kieferbereich. Doch ungeachtet dessen steht „Fran“ nun bei den US-Open im Hauptfeld – als Beweis dafür, dass selbst das unmöglich Scheinende manchmal möglich werden kann …

0 Kommentare

Denn Ärzte hätten sie in der Vergangenheit immer wieder gewarnt, dass eine Zukunft im Tennis-Sport für sie ausgeschlossen sei, dass ihr Körper nicht für eine Karriere als Athletin gebaut sei. Während sie Letzteres sogar selbst eingesteht, will Jones Ersteres nicht einfach so stehenlassen. Wenn man eingeschränkt sei, „bedeutet [das] nicht, dass man es nicht schaffen kann ...“

Nur jeweils drei Finger und einen Daumen an ihren Händen
Hintergrund ebendieser Einschränkungen ist kein Unfall, sondern eine Krankheit namens Ektrodaktylie-ektodermale Dysplasie (EEC-Syndrom). Für die 24-Jährige bedeutet das, dass sie nur jeweils drei Finger und einen Daumen an ihren Händen hat – zudem zählen ihr linker Fuß nur drei und der rechte nur vier Zehen. Zudem hat sie weniger Zähne als „normale“ Menschen.

Ihr Ehrgeiz ist hingegen riesengroß. „Das Größte im Leben ist es, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass man es nicht kann“, sagte sie vor einiger Zeit dem „Guardian“. Schon als Neunjährige war sie aus Großbritannien nach Spanien gezogen, um dort in der Emilio-Sanchez-Akademie zu trainieren. Und sie lernte, ihr Spiel an die Möglichkeiten anzupassen, die ihr ihr Körper gibt …

Am Dienstagabend darf Jones – nach all den Anpassungen und dank ihres Glaubens an sich selbst inzwischen bereits die Nummer 89 der WTA-Weltrangliste – nun in den Hauptbewerb bei den US Open starten. Sie stürmte ohne Satzverlust durch die drei Quali-Runden des Turniers in New York und trifft nun auf die Deutsche Eva Lys.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.661 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
104.256 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
98.008 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1340 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1073 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf