8 Finger und 7 Zehen, aber nun bei US-Open dabei!

Eigentlich macht sie ja „nur“ ihren Traum wahr, als Profi im Tennis-Zirkus mitzumachen – und doch ist Francesca Jones keine gewöhnliche Sportlerin! Denn die 24 Jahre alte Britin tingelt als Tennis-Spielerin rund um die Welt, obwohl sie nur acht Finger und sieben Zehen hat, zudem Fehlbildungen an den Zähnen und im Kieferbereich. Doch ungeachtet dessen steht „Fran“ nun bei den US-Open im Hauptfeld – als Beweis dafür, dass selbst das unmöglich Scheinende manchmal möglich werden kann …