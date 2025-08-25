Newcastle gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Zweite Runder in der Premier League: Newcastle empfängt den FC Liverpool. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Torjäger Alexander Isak will Newcastle United unbedingt verlassen und zum Premier-League-Meister Liverpool wechseln. Die Chancen, dass der Transfer zustande kommt, schwinden aber. Am Montag (21 Uhr) empfangen die Magpies die „Reds“, der schwedische Teamstürmer wird nicht am Rasen mitwirken.
„Das ist eine Lose-lose-Situation“, bezeichnete Newcastle-Trainer Eddie Howe den herrschenden Konflikt.
Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund (etwa 127 Mio. Euro) für den 25-jährigen Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und sechs Vorlagen gab. Am Dienstag äußerte sich Isak in einem Statement in den sozialen Medien und sprach von einem Vertrauensverlust. „Versprechen wurden gemacht, und der Verein kennt meinen Standpunkt seit langem. Jetzt so zu tun, als würden diese Probleme erst jetzt auftauchen, ist irreführend. Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren ist, kann die Beziehung nicht weiterbestehen.“
