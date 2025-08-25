Newcastle gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund (etwa 127 Mio. Euro) für den 25-jährigen Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und sechs Vorlagen gab. Am Dienstag äußerte sich Isak in einem Statement in den sozialen Medien und sprach von einem Vertrauensverlust. „Versprechen wurden gemacht, und der Verein kennt meinen Standpunkt seit langem. Jetzt so zu tun, als würden diese Probleme erst jetzt auftauchen, ist irreführend. Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren ist, kann die Beziehung nicht weiterbestehen.“