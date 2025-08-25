Vorteilswelt
Keine Zurücknahme

Liga schmettert LASK-Protest gegen Horvath-Rote ab

Fußball National
25.08.2025 20:13
Sascha Horvath
Sascha Horvath(Bild: GEPA)

Der Protest von Fußball-Bundesligist LASK gegen die Sperre von Kapitän Sascha Horvath ist am Montagabend vom Bundesliga-Strafsenat abgelehnt worden!

0 Kommentare

Der Mittelfeldspieler war am Samstag im Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg wegen Kritik mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden – laut den Linzern habe es aber keine Beleidigung durch Horvath gegeben, es bestehe daher keine Regel-technische Grundlage für die vollzogene Entscheidung.

Horvath muss am Samstag gegen Ried zuschauen
Der Strafsenat sah das anders, weshalb Horvath am Samstag daheim gegen Ried zuschauen muss.

Lesen Sie auch:
Sascha Horvath
„Denkprozess eröffnen“
LASK legt Protest gegen Horvath-Ausschluss ein
25.08.2025

Davor hatte der LASK mitgeteilt, man wolle mit dem Protest „einen Denkprozess eröffnen und dazu beitragen, dass Entscheidungen von derart hoher Tragweite, die ein Spiel massiv beeinflussen, künftig mehr Sensibilität unterliegen. Der offene Diskurs zwischen Kapitän und Schiedsrichter soll – so wie im Regelwerk ursprünglich angedacht – ausgetragen werden dürfen.“

krone Sport
krone Sport
