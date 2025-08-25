Zehn Salzburger spielen um drei vakante Plätze

Dagegen hat man sich von Torhüter Janis Blaswich längst wieder getrennt, dieser sitzt inzwischen in Leverkusen auf der Bank. Das Innenverteidiger-Duo Hendry Blank (an Hannover verliehen) und Sammy Baidoo (ging zu Lens) ist in Salzburg ebenso Geschichte wie Außenverteidiger Amar Dedic (wurde am Wochenende bei Benficas Heimsieg über Tondela zum Spieler des Spiels gewählt), Nico Capaldo (HSV) und Dorgeles Nene (Fenerbahce).