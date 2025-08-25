WAC-Boss klärt auf: So steht‘s um mögliche Abgänge

Polens Präsident stoppt Kindergeld für Ukrainer
Nur für Arbeitende
WAC-Ass Nico Wimmer spart nicht mit Selbstkritik nach der 1:2-Niederlage gegen Rapid, blickt schon aufs Play-off-Rückspiel der Conference League am Donnerstag bei Omonia Nikosia. Präsident Dietmar Riegler denkt jetzt nur noch an einen möglichen Abgang. Und Goalie Nik Polster steht vor der zweiten Nationalteam-Einberufung, ein anderer dürfte wohl auf Abruf sein. . .
Wir haben so viel vermissen lassen, bis Minute 70 so viele Zweikämpfe verloren, unsicher gewirkt, Fehler gemacht“, ärgert sich WAC-Abwehrriegel Nico Wimmer nach de 1:2-Heimniederlage gegen Rapid. Und setzt gleich nach: „Das alles müssen wir sofort abstellen – denn am Donnerstag dürfen wir uns das nicht erlauben!“
