WAC-Boss klärt auf: So steht‘s um mögliche Abgänge

WAC-Ass Nico Wimmer spart nicht mit Selbstkritik nach der 1:2-Niederlage gegen Rapid, blickt schon aufs Play-off-Rückspiel der Conference League am Donnerstag bei Omonia Nikosia. Präsident Dietmar Riegler denkt jetzt nur noch an einen möglichen Abgang. Und Goalie Nik Polster steht vor der zweiten Nationalteam-Einberufung, ein anderer dürfte wohl auf Abruf sein. . .