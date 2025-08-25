Austrias Pulverfass steht vor der Explosion

Nach dem schwachen Auftritt beim 1:3 gegen Hartberg legte die Wiener Austria den schlechtesten Ligastart seit 68 Jahren hin. Die Niederlage verschärfte die violette Krise. Die sportliche Führung ist stark angezählt.
Bei der Wiener Austria brennt der Hut! Der blutleere Auftritt beim 1:3 gegen Altach sowie der schlechteste Ligastart seit 68 Jahren bereitet Violett Kopfzerbrechen. Die sportliche Abteilung um Trainer Stephan Helm, Sportdirektor Manuel Ortlechner und Sportvorstand Jürgen Werner ist stark angezählt. Letzterer erntete am Sonntag (wieder einmal) die meiste Kritik, wird als die hauptverantwortliche Person für die violette Krise gesehen. „Jugend fördern – Werner raus“ war etwa nicht das einzige Spruchband, das auf der Osttribüne zu lesen war. Dazu forderten die Fans vor dem Anpfiff gegen Hartberg in Form eines offenen Briefes Werners Rücktritt. Das lässt niemanden kalt, auch Werner nicht. Obwohl der 63-Jährige nach außen kaum Emotionen zeigt.
