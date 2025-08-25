Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weiter in der Krise

Austrias Pulverfass steht vor der Explosion

Fußball National
25.08.2025 12:30
Trainer Stephan Helm ist angezählt.
Trainer Stephan Helm ist angezählt.(Bild: GEPA)

Nach dem schwachen Auftritt beim 1:3 gegen Hartberg legte die Wiener Austria den schlechtesten Ligastart seit 68 Jahren hin. Die Niederlage verschärfte die violette Krise. Die sportliche Führung ist stark angezählt.

0 Kommentare

 Bei der Wiener Austria brennt der Hut! Der blutleere Auftritt beim 1:3 gegen Altach sowie der schlechteste Ligastart seit 68 Jahren bereitet Violett Kopfzerbrechen. Die sportliche Abteilung um Trainer Stephan Helm, Sportdirektor Manuel Ortlechner und Sportvorstand Jürgen Werner ist stark angezählt. Letzterer erntete am Sonntag (wieder einmal) die meiste Kritik, wird als die hauptverantwortliche Person für die violette Krise gesehen. „Jugend fördern – Werner raus“ war etwa nicht das einzige Spruchband, das auf der Osttribüne zu lesen war. Dazu forderten die Fans vor dem Anpfiff gegen Hartberg in Form eines offenen Briefes Werners Rücktritt. Das lässt niemanden kalt, auch Werner nicht. Obwohl der 63-Jährige nach außen kaum Emotionen zeigt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
137.882 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
93.910 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
90.188 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2170 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1280 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Weiter in der Krise
Austrias Pulverfass steht vor der Explosion
Rapid, Salzburg, Ried
Bundesliga: Wählen Sie das Tor des Wochenendes
Rapid siegt gegen WAC
Kühbauer gegen Stöger! Die Highlights im Video
Bundesliga-Highlights
Video: Austria-Youngster trifft leeres Tor nicht
Blau-Weiß verliert
Vierte Runde, noch immer kein Tor – das Video
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf