Verärgerte Wiener

Stadt verbietet jetzt Tausende Fake-Strafzettel

Wien
25.08.2025 18:00
Etwa 5000 der täuschend echten Fake-Strafzettel wurden in mehreren Bezirken verteilt. Dahinter ...
Etwa 5000 der täuschend echten Fake-Strafzettel wurden in mehreren Bezirken verteilt. Dahinter steckt eine Aktion eines Unternehmens, das sich auf Testkits zum Nachweis von K.-o.-Tropfen spezialisiert hat. Bei der Stadt zeigt man sich darüber wenig begeistert.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, Evelyn Hronek)

Täuschend echte Organstrafmandate auf abgestellten Autos verwirrten und verärgerten viele Wiener in den Innenstadt-Bezirken. Dahinter steckt eine bizarre Werbeaktion. Die Stadt drückte die Stopptaste.

0 Kommentare

Als Kristian B. (Name der Redaktion bekannt) den weißen Strafzettel auf seiner Windschutzscheibe sieht, ärgert er sich anfangs. Als der Pensionist dann bemerkt, dass er gar nicht falsch geparkt hat, wird er stutzig. Absender der „Organschutzverfügung“ ist eine gewisse Nachtschutzbehörde der Stadt Wien. Die es jedoch gar nicht gibt.

Mehrere Tausend Zettel mit der Aufschrift „Organschutzverfügung“ der „Nachtschutzbehörde der ...
Mehrere Tausend Zettel mit der Aufschrift „Organschutzverfügung“ der „Nachtschutzbehörde der Stadt Wien“ verärgerten viele Wiener Autofahrer.(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Gemäß § 50 VsNG (Verdammt sichere Nächtegesetz 2025) wird für Sie eine Gutschrift von 26 Euro festgesetzt, mit der Sie sich und Ihre Familie schützen können“. Dahinter steckt das Wiener Unternehmen „Night Saver“. Spezialisiert auf Testkits in Form einer Visitenkarte, die K.-o.-Tropfen in Getränken erkennen soll. Rund 5000 dieser falschen Zettel wurde in den Bezirken 1., 2., 3., 8., und 9. verteilt. Bei der Stadt zeigt man sich von der Aktion jedoch ganz und gar nicht begeistert.

“Aus rechtlicher Sicht unzulässig“
Von der MA 67 (Parkraumüberwachung) heißt es zur „Krone“: „Die Werbeaktion steht in keinerlei Zusammenhang und erfolgte ohne Absprache mit der Stadt Wien. Da die Verwendung amtlicher Formate für werbliche Zwecke aus rechtlicher Sicht unzulässig ist, hat die Magistratsabteilung 67 unverzüglich notwendige Schritte eingeleitet.“ Der Geschäftsführer wurde zur Unterlassung der Verbreitung der Schriftstücke aufgefordert.

Lesen Sie auch:
Schwestern vergiftet
K.-o.-Tropfen-Horror: Bruder erfindet Testkarte
04.04.2025
Stadt Wien warnt jetzt
K.-o.-Tropfen als unsichtbare Gefahr
21.11.2022

„Durch unsere Aktion wollten wir Aufmerksamkeit schaffen und die Anzahl von K.-o.-Tropfen Attacken durch unsere Testkarten zu verringern. Wir sind uns sicher, dass wir dadurch langfristig viele Leben retten können“, so Night Saver-Mitbegründer Johannes Franner. Zwar habe es auch Beschwerden von einzelnen Leuten gegeben, jedoch werde der Zweck (K.o.-Tropfen-Attacken zu verhindern) ganzheitlich positiv aufgenommen und auch das Aufmerksammachen auf das Problem, durch unsere Aktion, sei sehr wichtig. Für mehr Aufmerksamkeit soll es daher künftig noch weitere Aktion geben.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Wien
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
