Stadt verbietet jetzt Tausende Fake-Strafzettel

„Durch unsere Aktion wollten wir Aufmerksamkeit schaffen und die Anzahl von K.-o.-Tropfen Attacken durch unsere Testkarten zu verringern. Wir sind uns sicher, dass wir dadurch langfristig viele Leben retten können“, so Night Saver-Mitbegründer Johannes Franner. Zwar habe es auch Beschwerden von einzelnen Leuten gegeben, jedoch werde der Zweck (K.o.-Tropfen-Attacken zu verhindern) ganzheitlich positiv aufgenommen und auch das Aufmerksammachen auf das Problem, durch unsere Aktion, sei sehr wichtig. Für mehr Aufmerksamkeit soll es daher künftig noch weitere Aktion geben.