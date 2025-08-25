Aussprache nach der Niederlage zeigte Wirkung

Vor wenigen Monaten gab’s in Meggenhofen noch Heulen und Zähneknirschen, als man im Elferschießen in der Relegation zur 1. Klasse scheiterte: „Ein schwerer Schlag, den wir erst verdauen mussten“, weiß Meggenhofens Obmann Tobias Malzer. Konsequenz: Mit Rene Sacherl kam ein junger Trainer, für die Offensive verpflichtete man den Ungarn Daniel Sarossy, der beim 3:0 gegen Weibern gleich doppelt traf.

„Wollten ein Zeichen setzen“