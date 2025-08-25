Aussprache nach der Niederlage zeigte Wirkung
Sieg für Meggenhofen
Auf das bittere Aus in der Relegation im Elfmeterschießen im Finish der Vorsaison, folgte letzte Woche das 1:2 in Taufkirchen. Meggenhofens Funktionöre beraumten extra eine Aussprache an, um die Mannschaft zusätzlich zu motivieren. Das fruchtete, denn beim 3:0 gegen Weibern zeigte Meggenhofen ein ganz anderes Gesicht.
Vor wenigen Monaten gab’s in Meggenhofen noch Heulen und Zähneknirschen, als man im Elferschießen in der Relegation zur 1. Klasse scheiterte: „Ein schwerer Schlag, den wir erst verdauen mussten“, weiß Meggenhofens Obmann Tobias Malzer. Konsequenz: Mit Rene Sacherl kam ein junger Trainer, für die Offensive verpflichtete man den Ungarn Daniel Sarossy, der beim 3:0 gegen Weibern gleich doppelt traf.
„Wollten ein Zeichen setzen“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.