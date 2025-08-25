Trump: „Im Krieg passieren seltsame Dinge“

„Ich weiß nicht, ob sie sich treffen werden. Vielleicht werden sie es tun, vielleicht auch nicht. Zwischen den beiden Männern (Selenskyj und Putin, Anm.) herrscht eine enorme persönliche Abneigung“, sagte Trump. Er halte es jedenfalls für angemessen, dass die beiden zunächst miteinander sprächen. „Sie würden mich gern bei dem Treffen dabeihaben. Ich habe gesagt: Ihr solltet das selbst regeln. (...) Es ist nicht unsere Sache“, führte der US-Präsident aus.