Trümmer flogen umher
Feuerwehr-Heli stürzte in Frankreich in Teich
Spektakulärer Unfall in Frankreich: Ein Hubschrauber der Feuerwehr, der gerade Wasser aus einem See schöpfen wollte, um Waldbrände zu bekämpfen, geriet außer Kontrolle. Der Heli tauchte mit dem Heck ins Wasser ein und stürzte wenige Momente danach ins Wasser.
Das Unglück hatte sich am Sonntagabend am Rosporden-See ereignet. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Hubschrauber beim Versuch, Löschwasser aufzunehmen, zu tief absinkt – und ins Wasser eintaucht.
Der Hubschrauber stieg nach dem Missgeschick wieder auf – doch die Situation war schon vollkommen außer Kontrolle geraten. Der Helikopter begann, sich um die eigene Achse zu drehen, ehe er auf der Wasseroberfläche des Sees zerschellte.
Insassen konnten sich selbst retten
Trümmer flogen durch die Luft – Augenzeugen begannen in Panik zu schreien. Laut französischen Behörden kamen glücklicherweise beide Insassen, der Pilot sowie ein Feuerwehrmann, lebend aus dem Wrack. Sie konnten die Unglücksmaschine aus eigener Kraft verlassen und erreichten unverletzt das Ufer.
„Er flog viel zu tief und sank schnell. Ich dachte, er würde explodieren und in Stücke zerbrechen“, erzählte ein Zeuge namens David. Der ganze Vorfall hätte weniger als zehn Sekunden gedauert. „Als er sich überschlug, flogen Trümmer in alle Richtungen.“
Die Behörden lobten „die Professionalität, Gelassenheit und den Mut des Piloten und des an Bord befindlichen Feuerwehrmanns“. Sie erinnerten daran, dass Feuerwehrleute „jeden Tag ihr Leben riskieren, um Menschen zu retten und Eigentum zu schützen“.
