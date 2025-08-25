Feuerwehr-Heli stürzte in Frankreich in Teich

Insassen konnten sich selbst retten

Trümmer flogen durch die Luft – Augenzeugen begannen in Panik zu schreien. Laut französischen Behörden kamen glücklicherweise beide Insassen, der Pilot sowie ein Feuerwehrmann, lebend aus dem Wrack. Sie konnten die Unglücksmaschine aus eigener Kraft verlassen und erreichten unverletzt das Ufer.