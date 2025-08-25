Filmstar dinierte in Wiener Sterne-Restaurant

Freundlich, entspannt und interessiert

Auf Instagram tauchte plötzlich ein gemeinsames Bild von Efron mit Starkoch Konstantin Filippou in seinem mit zwei Michelin-Sternen dekorierten Restaurant auf. „Ja, er war tatsächlich bei uns Abendessen“, bestätigt Manuela Filippou gegenüber der „Krone“. Ganz privat sei er gekommen und Starallüren gab es aber keine, wie die Ehefrau des Herdkünstlers, die mit ihrem Mann gemeinsam das Sternelokal sowie die beiden Restaurants O boufés und Mama Konstantina führt, bestätigt. Er habe sich kurz vorher angekündigt und „war sehr freundlich, total entspannt und sehr interessiert. Er ist ein echter Foodie und hat sehr viel nachgefragt, wie die Speisen genau zubereitet werden.“