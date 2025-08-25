Filmstar dinierte in Wiener Sterne-Restaurant

Nein, keine Dreharbeiten, sondern einfach nur ganz privat – so war Zac Efron vor einigen Tagen bei Sternekoch Konstantin Filippou in Wien anzutreffen. Dabei entpuppte sich der Hollywoodstar nicht nur als freundlich und unkompliziert, sondern auch als echter Kulinarik-Liebhaber.
Dass sein Körper sein Kapital ist, steht spätestens seit seiner Rolle in „Baywatch“ außer Frage. Dementsprechend aufwendig ist nicht nur Zac Efrons Trainings-Regime, anders kann man es gar nicht nennen, sondern auch sein Ernährungsplan. Auf geschmackvolles Essen muss der 37-jährige Schauspieler dafür aber nicht verzichten – ganz im Gegenteil. Den Beweis trat er ausgerechnet in der Wiener Innenstadt an.
Freundlich, entspannt und interessiert
Auf Instagram tauchte plötzlich ein gemeinsames Bild von Efron mit Starkoch Konstantin Filippou in seinem mit zwei Michelin-Sternen dekorierten Restaurant auf. „Ja, er war tatsächlich bei uns Abendessen“, bestätigt Manuela Filippou gegenüber der „Krone“. Ganz privat sei er gekommen und Starallüren gab es aber keine, wie die Ehefrau des Herdkünstlers, die mit ihrem Mann gemeinsam das Sternelokal sowie die beiden Restaurants O boufés und Mama Konstantina führt, bestätigt. Er habe sich kurz vorher angekündigt und „war sehr freundlich, total entspannt und sehr interessiert. Er ist ein echter Foodie und hat sehr viel nachgefragt, wie die Speisen genau zubereitet werden.“
Dass Efron ausgerechnet bei Konstantin Filippou gelandet ist, war allerdings kein Zufall. „Ein Freund von ihm hat uns empfohlen“, war auch Filippou überrascht. Efron hätte dann noch selber recherchiert und sich der Empfehlung am Ende voll und ganz hingegeben – im wahrsten Sinne des Wortes, denn er habe sich durch das komplette Menü mit allem drum und dran durchgekostet. Kein Wunder, der Mann musste ja für sein nächstes Training bei Kräften bleiben.
