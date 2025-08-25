Vorteilswelt
Für Neustart gerüstet

Zwei Leithammel als Trumpf für historische Mission

Fußball National
25.08.2025 19:00
Zwei Leithammel des Nationalteams: Xaver Schlager und David Alaba.
Zwei Leithammel des Nationalteams: Xaver Schlager und David Alaba.(Bild: GEPA)

Teamchef Ralf Rangnick gibt Dienstag Mittag sein Team für die beiden WM-Qualifikations-Begegnungen gegen Zypern und Bosnien bekannt. David Alaba und Xaver Schlager scheinen für ihren Neustart gerüstet.

Wenn Rangnick Dienstag Mittag im Wiener Hotel Courtyard seinen Kader präsentiert, sollte auch der vierfache Champions-League-Sieger wieder darauf aufscheinen: David Alaba, der den WM-Quali-Start im Juni wegen eines Meniskusrisses im linken Knie verpasst hat, brennt auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz seit April, war zum Liga-Saisonstart von Real Madrid Ersatz. Seinen Stellenwert im Nationalteam bewies er letzten März mit einer starken Leistung beim 1:1 im Play-off-Hinspiel der Nations League gegen Serbien, er betonte damals: „Der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können, bedeutet mir sehr viel.“

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
