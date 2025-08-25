Zwei Leithammel als Trumpf für historische Mission

Teamchef Ralf Rangnick gibt Dienstag Mittag sein Team für die beiden WM-Qualifikations-Begegnungen gegen Zypern und Bosnien bekannt. David Alaba und Xaver Schlager scheinen für ihren Neustart gerüstet.
Wenn Rangnick Dienstag Mittag im Wiener Hotel Courtyard seinen Kader präsentiert, sollte auch der vierfache Champions-League-Sieger wieder darauf aufscheinen: David Alaba, der den WM-Quali-Start im Juni wegen eines Meniskusrisses im linken Knie verpasst hat, brennt auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz seit April, war zum Liga-Saisonstart von Real Madrid Ersatz. Seinen Stellenwert im Nationalteam bewies er letzten März mit einer starken Leistung beim 1:1 im Play-off-Hinspiel der Nations League gegen Serbien, er betonte damals: „Der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können, bedeutet mir sehr viel.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.