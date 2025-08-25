Zwei Leithammel als Trumpf für historische Mission

Wenn Rangnick Dienstag Mittag im Wiener Hotel Courtyard seinen Kader präsentiert, sollte auch der vierfache Champions-League-Sieger wieder darauf aufscheinen: David Alaba, der den WM-Quali-Start im Juni wegen eines Meniskusrisses im linken Knie verpasst hat, brennt auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz seit April, war zum Liga-Saisonstart von Real Madrid Ersatz. Seinen Stellenwert im Nationalteam bewies er letzten März mit einer starken Leistung beim 1:1 im Play-off-Hinspiel der Nations League gegen Serbien, er betonte damals: „Der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können, bedeutet mir sehr viel.“