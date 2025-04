Nur eine Mahlzeit am Tag – das passiert in 7 Tagen

Die One Meal a Day (OMAD)-Diät gewinnt immer mehr Anhänger. Dabei wird nur eine große Mahlzeit pro Tag gegessen, gefolgt von 23 Stunden Fasten. Doch was sind die Vorteile dieser radikalen Methode? Erstens ein Gewichtsverlust: Durch das lange Fastenfenster verbrennt der Körper Fettreserven, da der Insulinspiegel sinkt und die Fettverbrennung angekurbelt wird. Viele berichten von schnellen Abnehmerfolgen und der Magen verkleinert sich in der täglichen Fastenperiode. Wir zeigen, welche Vorteile die OMAD-Methode in der Praxis noch hat. In einem Diät-Tagebuch können „Krone“-Leser jetzt erstmals mitverfolgen, welche erstaunlichen Effekte es in sieben Tagen gibt, was Siegl konkret gegessen und wie sich das Gewicht jeden Tag verändert hat.