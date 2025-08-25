19-Jähriger attackiert eigene Familie mit Messer

Dramatischer Polizeieinsatz am Sonntag in Wien-Donaustadt: In einer Wohnung soll ein 19-Jähriger während eines Streits um Geld seinen 44-jährigen Vater und seine 17-jährige Schwester attackiert haben. Laut Polizei schlug er beide mit den Fäusten, warf mit Gegenständen und schleuderte schließlich auch eine Blumenvase, die zerbrach.