Dreiste Massen-Erpressung „im Namen des Gesetzes“

Kautionszahlung für das straffällig gewordene Kind, ein Enkel in Finanznöten, Geldüberweisung für die angebliche Not-Operation eines Verwandten oder das vermeintlich todsichere Investment – seit Jahren verdienen skrupellose Telefon- bzw. Internetbetrüger mit unterschiedlichsten Maschen Milliarden. Wie die „Krone“ regelmäßig berichtet und warnt.