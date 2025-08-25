Dreiste Massen-Erpressung „im Namen des Gesetzes“

Franzose Gaudu gewinnt Bergaufsprint vor Pedersen!
Vuelta a España
Skrupellose Betrüger tarnen sich als hochrangige Polizeibeamte und versenden aktuell in Kärnten Massenmails an angeblich enttarnte Straftäter. Und welches Ziel verfolgen die Betrüger? Die „Krone“ fragte nach.
Kautionszahlung für das straffällig gewordene Kind, ein Enkel in Finanznöten, Geldüberweisung für die angebliche Not-Operation eines Verwandten oder das vermeintlich todsichere Investment – seit Jahren verdienen skrupellose Telefon- bzw. Internetbetrüger mit unterschiedlichsten Maschen Milliarden. Wie die „Krone“ regelmäßig berichtet und warnt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.