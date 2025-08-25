„Vorteil“: Musk klagt ChatGPT-Macher und Apple

Tech-Milliardär Elon Musks KI-Firma xAI behauptet in einer in Texas eingereichten Klage, der iPhone-Konzern behindere andere Chatbots, um ChatGPT einen Vorteil zu gewähren.
Apple entgegnete bereits nach Musks erster Klagedrohung vor zwei Wochen, der App Store des Konzerns sei konzipiert, um fair zu sein und niemanden zu bevorteilen.
Musk greift zu Monopolvorwurf
Aus Sicht von xAI ist Apple ein Monopolist im Smartphone-Markt in den USA mit einem Anteil von 65 Prozent. OpenAI halte ein Monopol bei KI-Chatbots mit 80 Prozent.
Ziel der Klage ist neben Schadenersatz ein Verbot der aktuellen Kooperation. Musk ist bereits in einen langwierigen Rechtsstreit mit OpenAI verwickelt und wirft Firmenchef Sam Altman vor, die ChatGPT-Entwicklerfirma unrechtmäßig umbauen zu wollen.
Kommentare
