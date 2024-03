Natascha ist fast blind, doch sie gibt nicht auf

Schon von Geburt an hatte es Natascha Marilovic, 48 Jahre, nicht leicht – sie war mit einem starken Augenzittern (Nystagmus), extremer Kurzsichtigkeit und mehreren seltenen Gen-Defekten – die Augen betreffend – auf die Welt gekommen: So hat sie etwa keine Iris (Aniridie) und leidet an der sogenannten Peters-Anomalie, einer Erkrankung der Linse und Hornhaut. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Im Laufe der Zeit kam auch noch gefährlicher Grüner Star dazu.