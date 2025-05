Wer den Sinn im Leben findet, bleibt gesünder

Wissen, wohin man will

„Viele sind sich zwar nicht bewusst, was für sie genau zählt, aber ihnen gemein ist das Gefühl, zu wissen, wohin sie wollen – das Leben fühlt sich stimmig an“, erklärt Prof. Dr. Tatjana Schnell, Professorin für Existenzielle Psychologie, die an der Universität Innsbruck (T) das Sinnforschungsinstitut „Existential Psychology Lab“ gründete und seit 2020 an der MF Specialized University in Oslo (Norwegen) tätig ist. „Der Rest teilt sich in jene auf, die zwar nicht unbedingt einen Sinn sehen, das aber in Ordnung finden – und auch nicht darunter leiden – sowie jene, die gerne etwas Sinnstiftendes in ihrem Leben hätten, dieses aber (gerade) nicht finden.“