„Bin skeptisch, dass ich Kriegsende noch erlebe“

Wie haben Sie diese zwei Jahre verändert? Sie entkamen in der Zeit mehrere Male nur knapp Explosionen und Einschlägen.

Natürlich geht all das nicht spurlos an einem vorbei. Aber ich bin so erzogen worden: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und meine militärische Ausbildung hilft mir auch. Für meine Familie war es noch viel härter. Denn auch wenn sie durch den Jugoslawien-Krieg, Nordmazedonien etc. viel gewöhnt war, so war das doch noch einmal eine andere Kategorie.