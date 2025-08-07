Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marchetti teilt aus

„Faulste Partei Österreichs“: ÖVP-Attacke auf FPÖ

Innenpolitik
07.08.2025 12:43
Laut ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti steht die Abkürzung FPÖ für „Faulste Partei ...
Laut ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti steht die Abkürzung FPÖ für „Faulste Partei Österreichs“.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Harte Bandagen zwischen der Kanzlerpartei ÖVP und den oppositionellen Freiheitlichen: Der schwarze Generalsekretär Nico Marchetti forderte am Donnerstag von der FPÖ im Nationalrat mehr konstruktive Zusammenarbeit, anstatt die Arbeit unnötig zu erschweren. „Faulste Partei Österreichs“ nannte Marchetti aus diesem Grund die FPÖ ...

0 Kommentare

Die ÖVP fordert die Freiheitlichen auf, sich bei Sachthemen einzubringen. Marchetti wünscht sich, dass die FPÖ bei Zwei-Drittel-Materien wie dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz eigene Vorschläge einbringt. Zudem sieht er die Freiheitlichen bei der geplanten Staatsreform gefordert, hätten sie mit dem Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz Mario Kunasek doch eine wichtige Rolle.

Kritik an Oppositionsarbeit der FPÖ
Von der bisherigen Oppositionsarbeit der FPÖ ist Marchetti wenig angetan. Er hielt den Freiheitlichen vor, lediglich parlamentarische Anfragen zu kopieren und im Kreis zu schicken. Auch bei Aussendungen werde der gleiche Text ausgeschickt, nur der Name werde geändert.

Inhaltlich habe man von der FPÖ jedoch gar nichts gehört, wobei dem Generalsekretär das Elektrizitätswirtschaftsgesetz als Beispiel diente. Hier seien die Freiheitlichen als größte Oppositionspartei gefordert, auch einmal eigene Vorschläge einzubringen, wie man den Strompreis senken könne. Vor Regierungsverantwortung habe sich FPÖ-Chef Herbert Kickl gedrückt, jetzt möge er zumindest in der Opposition Verantwortung übernehmen.

Konter von FPÖ-Generalsekretär Hafenecker
„Wie faul muss man eigentlich sein, um eine nur sechs Minuten lange Pressekonferenz abzuhalten, die an Belanglosigkeit nicht zu überbieten ist?“, antwortete FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Der eigentliche Grund für den „verunglückten Auftritt des ÖVP-Mannes“ sei Ablenkung gewesen, weil am Donnerstag mit Wolfgang Brandstetter ein ehemaliger ÖVP-Minister wegen Falschaussage vor Gericht stand – und freigesprochen wurde (siehe Link unten).

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Parteichef Herbert Kickl
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Parteichef Herbert Kickl(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER / APA / picturedesk.com)

„Hafenecker hat Botschaft noch immer nicht verstanden“
Marchetti konterte seinerseits umgehend auf die Aussagen Hafeneckers und teilte per Aussendung mit: „Hafenecker, Generalsekretär der faulsten Partei Österreichs, hat die Botschaft noch immer nicht verstanden. Ich freue mich zwar über konstruktive Vorschläge zu meiner persönlichen Performance, gefordert haben wir aber konstruktive Vorschläge für das Land“, so der ÖVP-Generalsekretär.

Lesen Sie auch:
Am 6. Mai brachte FPÖ-Chef Herbert Kickl 827 parlamentarische Anfragen zur Aufarbeitung der ...
Ministerium kritisiert
Kickls Corona-Anfragenflut soll Millionen kosten
11.05.2025
Mitarbeit „ungenügend“
ÖVP-Kritik an fehlender Unterstützung der Grünen
20.07.2025
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
07.08.2025

Und weiter: „Wem die Länge einer Pressekonferenz wichtiger ist als der Inhalt, zeigt nur wieder einmal, dass er nicht begriffen hat, worauf es bei der politischen Arbeit ankommt. Die Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker tut das Richtige und arbeitet mit ganzer Kraft an Reformen für die Menschen, um Österreich auf den Wachstumspfad zu führen. Es war ohnehin ein mehr als beschämendes Trauerspiel, mit ansehen zu müssen, wie sich die FPÖ bei den Koalitionsverhandlungen vor der Regierungsverantwortung gedrückt hat, aber dass sie sich auch vor ihrer Verantwortung als Oppositionspartei drückt, wirft schon die berechtigte Frage auf, wo überhaupt der Leistungsnachweis der FPÖ ist.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
172.584 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
116.837 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
115.943 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1468 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
906 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Innenpolitik
Marchetti teilt aus
„Faulste Partei Österreichs“: ÖVP-Attacke auf FPÖ
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
Vorbereitungen laufen
Gipfeltreffen von Trump und Putin nächste Woche
Tausende Jobs wackeln
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
Jahrzehnte bekämpft
Rom genehmigt Bau von Mega-Brücke nach Sizilien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf