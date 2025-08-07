Dachstein: Forellenquintett im „ewigen Eis“

Mystisch, spektakulär und – selbst bei größter Hitzewelle – erfrischend eisig: Auch im Jahr nach der Kulturhauptstadt finden wieder die spektakulären „Eisklang Konzerte“ in der Dachstein Rieseneishöhle in Obertraun statt. Heuer treten u.a. Trompeter Thomas Gansch, Pianist Martin Gasselsberger und der amerikanische Vibraphonist Tim Collins auf.
„Der Flügel ist schon aufgebaut“, sagt Peter Brugger. Der Musikschuldirektor aus Bad Goisern – und Ausnahmepianist – hat auch heuer wieder die „Eisklang Konzerte“ in der Rieseneishöhle auf die Beine gestellt.
„Herzstück ist unser Schimmel Konzertflügel mit einem Design aus Acrylglas“, sagt er. Im Sommer wird das Klavier in den „Parzifal Dom“ der Rieseneishöhle transportiert und wird im wohl außergewöhnlichsten Konzertsaal Europas erklingen.
Forellenklang und „Alpenglühen“
Es ist schon Tradition, dass Brugger beim Eröffnungskonzert am 15. August selbst in die Tasten greift. Das Programm nennt sich „Lust der Forelle“ und stellt Schuberts Forellenquintett ins Zentrum: „Schubert beschreibt in seiner Musik Naturerlebnisse und lässt dabei seinen Emotionen freien Lauf. Man hört das Wasser förmlich sprudeln, bis es zu Eis erstarrt“, so Brugger, der von einem Ensemble begleitet wird.
Es folgen Hochkaräter: Der amerikanische Ausnahmevibraphonist Tim Collins trifft auf den oberösterreichischen Tastenzauberer Martin Gasselsberger (22. 8.). Sie wollen aus einem musikalischen Fundus von Chick Corea sowie Beatles bis Bach schöpfen. Thomas Gansch, Mitglied von Mnozil Brass, setzt mit Christian Bakanic am Glasflügel das erfolgreiche Vorjahresprogramm „Alpenglühen“ in neuer Version (4. 9.) fort.
Die Bergfahrt zu den „Eisklang Konzerten“ ist mit der Dachsteinseilbahn in Obertraun jeweils bis 16:30 Uhr möglich.
