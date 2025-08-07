Dachstein: Forellenquintett im „ewigen Eis“

Forellenklang und „Alpenglühen“

Es ist schon Tradition, dass Brugger beim Eröffnungskonzert am 15. August selbst in die Tasten greift. Das Programm nennt sich „Lust der Forelle“ und stellt Schuberts Forellenquintett ins Zentrum: „Schubert beschreibt in seiner Musik Naturerlebnisse und lässt dabei seinen Emotionen freien Lauf. Man hört das Wasser förmlich sprudeln, bis es zu Eis erstarrt“, so Brugger, der von einem Ensemble begleitet wird.