„Wunderkind“ öffnet Underdog Tür zur Königsklasse

Mit 15 hat er sein Profi-Debüt bestritten. Seit März darf er sich auch kasachischer Nationalspieler nennen. Seine Klub-Zukunft ist mittelfristig auch schon geklärt. Denn Anfang 2025 hat Chelsea Nägel mit Köpfen gemacht und sich die künftigen Dienste des Kasachen gesichert. Da er für die Engländer allerdings erst mit 18 spielen darf, kann er Kairat noch eine Weile begeistern und vielleicht in die Champions League führen.