Mit 16 schon Anführer

„Wunderkind“ öffnet Underdog Tür zur Königsklasse

Champions League
07.08.2025 11:32
Spielt Kairat Almaty bald in der Champions League?
Spielt Kairat Almaty bald in der Champions League?(Bild: GEPA)

Der kasachische Fußball-Klub Kairat Almaty darf weiter von der Champions League träumen. Gegen Slovan Bratislava konnte man im Quali-Hinspiel am Mittwoch zu Hause mit 1:0 triumphieren. Wesentlichen Anteil am Erfolg des Außenseiters hat ein 16-jähriges Wunderkind, das auch dieses Mal wieder seine Nervenstärke unter Beweis gestellt hat.

Dastan Satpaev ist mit 16 Jahren schon der Anführer seiner Mannschaft. Das „Wunderkind“ von Kairat Almaty stellte das am Mittwoch gegen Slovan wieder eindrucksvoll unter Beweis. Beim Stand von 0:0 entschied der Unparteiische in der 90. Spielminute auf Elfmeter für das Heimteam. 

Nervenstärke war gefragt und ein Spieler, der sein Team mitreißen kann – einer wie Satpaev. Der 16-Jährige trat entschlossen zum Elferpunkt und verwandelte eiskalt. Anschließend ließ er sich von Mitspielern und Fans feiern. In der Nachspielzeit setzte er den Gegner schließlich erneut unter Druck – nur eine Abseitsstellung verhinderte ein weiteres Tor für Kairat. So blieb es beim 1:0. 

Chelsea hat zugeschlagen
Dadurch darf der Underdog weiterhin von einer Teilnahme an der Champions League träumen. Für „Wunderkind“ Satpaev war es im fünften Quali-Spiel schon sein dritter Treffer. Damit geht es in seiner sportlichen Karriere weiter steil nach oben – die Teilnahme an der Königsklasse wäre der vorläufige Höhepunkt eines schwindelerregenden Aufstiegs. 

Mit 15 hat er sein Profi-Debüt bestritten. Seit März darf er sich auch kasachischer Nationalspieler nennen. Seine Klub-Zukunft ist mittelfristig auch schon geklärt. Denn Anfang 2025 hat Chelsea Nägel mit Köpfen gemacht und sich die künftigen Dienste des Kasachen gesichert. Da er für die Engländer allerdings erst mit 18 spielen darf, kann er Kairat noch eine Weile begeistern und vielleicht in die Champions League führen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Champions LeagueSlovan Bratislava
