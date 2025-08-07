„Wunderkind“ öffnet Underdog Tür zur Königsklasse

Der kasachische Fußball-Klub Kairat Almaty darf weiter von der Champions League träumen. Gegen Slovan Bratislava konnte man im Quali-Hinspiel am Mittwoch zu Hause mit 1:0 triumphieren. Wesentlichen Anteil am Erfolg des Außenseiters hat ein 16-jähriges Wunderkind, das auch dieses Mal wieder seine Nervenstärke unter Beweis gestellt hat.
Dastan Satpaev ist mit 16 Jahren schon der Anführer seiner Mannschaft. Das „Wunderkind“ von Kairat Almaty stellte das am Mittwoch gegen Slovan wieder eindrucksvoll unter Beweis. Beim Stand von 0:0 entschied der Unparteiische in der 90. Spielminute auf Elfmeter für das Heimteam.
Nervenstärke war gefragt und ein Spieler, der sein Team mitreißen kann – einer wie Satpaev. Der 16-Jährige trat entschlossen zum Elferpunkt und verwandelte eiskalt. Anschließend ließ er sich von Mitspielern und Fans feiern. In der Nachspielzeit setzte er den Gegner schließlich erneut unter Druck – nur eine Abseitsstellung verhinderte ein weiteres Tor für Kairat. So blieb es beim 1:0.
Chelsea hat zugeschlagen
Dadurch darf der Underdog weiterhin von einer Teilnahme an der Champions League träumen. Für „Wunderkind“ Satpaev war es im fünften Quali-Spiel schon sein dritter Treffer. Damit geht es in seiner sportlichen Karriere weiter steil nach oben – die Teilnahme an der Königsklasse wäre der vorläufige Höhepunkt eines schwindelerregenden Aufstiegs.
Mit 15 hat er sein Profi-Debüt bestritten. Seit März darf er sich auch kasachischer Nationalspieler nennen. Seine Klub-Zukunft ist mittelfristig auch schon geklärt. Denn Anfang 2025 hat Chelsea Nägel mit Köpfen gemacht und sich die künftigen Dienste des Kasachen gesichert. Da er für die Engländer allerdings erst mit 18 spielen darf, kann er Kairat noch eine Weile begeistern und vielleicht in die Champions League führen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.