Fleischerei pleite: Schock für 30 Angestellte!

KSV erwartet baldige Schließung

Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger in den nächsten Wochen fortführen kann, werde sich zeigen. „Der KSV1870 geht nach den vorliegenden Informationen nicht davon aus, dass eine Sanierung dieser Gesellschaft durch die Eigentümer angestrebt wird“, hieß es weiter. Erwartet werde eher eine baldige Schließung des Betriebes durch die Insolvenzverwaltung.