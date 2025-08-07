84-Jähriger ließ in Flammenhölle sein Leben

Gegen 3.20 Uhr ging der Notruf ein, wonach in einem Gebäude in der Liechtensteinerstraße in Feldkirch-Tisis ein Brand ausgebrochen sei. Ursprünglich als Zimmerbrand gemeldet, stellte sich die Sache dann weit dramatischer dar. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Über eine Löschleiter machten sich die Florianis umgehend daran, das Feuer zu bekämpfen.