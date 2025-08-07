Wieder Großinsolvenz: 188 Kärntner bangen um Jobs

Klar ist aber, dass es ohne grundlegende Restrukturierungsmaßnahmen nicht gehen wird – immerhin wartet die Belegschaft schon seit Wochen auf ihr Gehalt. Der Produktionsstandort Bad St. Leonhard wird wohl nur durch einen Investor gerettet werden können. Da sollen bereits Gespräche laufen; man sei optimistisch, die wichtigen Arbeitsplätze für Kärnten erhalten zu können.