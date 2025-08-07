Straßenräuber in Wien gefasst: Goldkette gestohlen

Ein brutaler Straßenräuber ging der Polizei am Dienstagnachmittag in Wien-Simmering ins Netz. Der 24-Jährige hatte einer Frau (32) die Goldkette vom Hals gerissen. Kurz darauf ergriff er die Flucht.
Der Vorfall spielte sich gegen 14.45 Uhr in der Gattergasse ab. Als der Täter nach dem Raub in einen Linienbus flüchtete, alarmierte das Opfer sofort die Polizei.
Im Baucontainer festgenommen
Die Beamten stoppten den Bus – doch der Mann flüchtete durch die hinteren Türen. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Kurz darauf wurde er in einem Baucontainer entdeckt und festgenommen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei mehrere mutmaßlich gestohlene Schmuckstücke.
Zweiter Raub
Erste Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann auch eine 87-jährige Frau am selben Tag überfallen haben soll. Sie wurde bei dem Raub schwer verletzt. Eine Kette und ein Anhänger konnten dieser Tat zugeordnet werden. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.