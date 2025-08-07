Auto rammt Brücke über Wiener Schnellbahn

Am Donnerstagmorgen ist es in Wien-Döbling zu einem Auffahrunfall gekommen. Eines der beteiligten Fahrzeuge krachte in die Überführung über der Schnellbahnlinie 45. Mauerteile fielen auf die Gleise, weshalb die Strecke vorübergehend gesperrt werden musste.
An der Kreuzung Ruthgasse und Silbergasse waren nach Informationen der Wiener Berufsfeuerwehr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein roter SUV rammte durch den Aufprall die Brücke an der Kreuzung. Dabei fielen Mauerstücke auf die darunter liegenden S-45-Schienen.
Das hatte Auswirkungen auf den Fahrbetrieb. Die Strecke zwischen Gersthof und Heiligenstadt musste gegen 7.45 Uhr deshalb gesperrt werden. „Um 8.30 Uhr konnte der Betrieb zumindest auf einem Gleis wieder aufgenommen werden. Um 9.35 Uhr waren die Aufräumarbeiten vollständig abgeschlossen und beide Gleise konnten wieder befahren werden. Es kam noch zu leichten Folgeverspätungen, die sich aber rasch aufgelöst haben“, so eine ÖBB-Sprecherin.
Ob beim Unfall jemand verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr entfernte die Fahrzeuge von der Straße, wo sich im Frühverkehr ein Stau aufgebaut hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.