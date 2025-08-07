Karriereende! Venier nimmt Abschied vom Ski-Zirkus

Schon Mitte April hatte Stephanie Venier bei ihrem Besuch in der „Krone“ erstmals laut über ein mögliches Karriereende spekuliert, nun ist es offiziell: Die 31-jährige Tirolerin stellt ihre Ski in die Ecke, gab im Rahmen einer Pressekonferenz in ihrer Heimat Oberperfuss auf der Sulzstich-Hütte, dort wo sie mit 2,5 Jahren mit dem Skifahren begonnen hatte, ihren Rücktritt bekannt. „Im Mai habe ich zum Trainieren angefangen, aber ich habe gemerkt, es ging mir nicht so einfach von der Hand. Die Motivation ist nicht mehr so richtig gekommen“, begründet Venier ihren Schritt. Sie sei froh, am Höhepunkt abtreten zu können.