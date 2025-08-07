Mit einem Salto beim Bundeskanzler vorgestellt

Hoteliers fordern Strafen für Fake-Bewertungen
„Zerstört Existenzen“
Der Tiroler Tobias Kahofer ist Österreichs einziger Parkour-Sportler, der sich kommende Woche bei den World Games der nicht-olympischen Sportarten in China mit der Elite messen wird. Der 22-Jährige zeigte bereits bei der Verabschiedung vor Bundeskanzler Stocker seine Sprungkraft.
Tobias Kahofer trainiert 25 bis 30 Stunden pro Woche. Aber leben kann er von Parkour (sportlicher Hindernislauf mit Springen und Klettern) nicht. „Ich arbeite bei IKEA“, erzählte der 22-Jährige, „habe vier kleinere Sponsoren.“
Kommentare
