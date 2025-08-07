Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister

Konkret ging es um die Behauptung Brandstetters, sein Mobiltelefon, welches am 25. Februar 2021 an seinem Arbeitsplatz am Verfassungsgerichtshof sichergestellt werden sollte, sei zu Hause liegen geblieben. Aufgrund der Daten seines Mobiltelefons stellte sich später heraus, dass Brandstetter sein Handy nicht daheim gelassen hatte. Das Gerät hatte sich doch in seinem Büro im VfGH befunden, weshalb die mit den Ermittlungen gegen Brandstetter betraute Staatsanwaltschaft Innsbruck ihm eine vorsätzliche Falschaussage vor dem U-Ausschuss unterstellte.