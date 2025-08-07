Urlauberfamilie ging auf Fischereikontrolleure los

Angefangen hat alles damit, dass zwei Fischereikontrolleure einen elfjährigen Jungen dabei ertappten, wie er allein am Lünersee angelte – ein klarer Verstoß gegen die Vorarlberger Fischereibestimmungen. In weiterer Folge machten die Kontrolleure den Eltern des Buben klar, dass das Angeln sofort einzustellen sei. Dieser Aufforderung kamen die Niederländer zunächst nach.