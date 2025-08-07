Vorteilswelt
Wirbel am Lünersee

Urlauberfamilie ging auf Fischereikontrolleure los

Vorarlberg
07.08.2025 12:23
Am Mittwochnachmittag wurde die Idylle am Lünersee empfindlich gestört.
Am Mittwochnachmittag wurde die Idylle am Lünersee empfindlich gestört.(Bild: Bergauer Rubina)

Wilde Szenen haben sich am Mittwochnachmittag am Vorarlberger Lünersee abgespielt. Im Zuge einer Fischereikontrolle kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer niederländischen Familie und den Kontrolleuren.

Angefangen hat alles damit, dass zwei Fischereikontrolleure einen elfjährigen Jungen dabei ertappten, wie er allein am Lünersee angelte – ein klarer Verstoß gegen die Vorarlberger Fischereibestimmungen. In weiterer Folge machten die Kontrolleure den Eltern des Buben klar, dass das Angeln sofort einzustellen sei. Dieser Aufforderung kamen die Niederländer zunächst nach.

Vier Verletzte, auch Kind darunter
Als dann die Kontrolleure auch noch die Fischerei-Tageskarte einkassieren wollten, eskalierte die Lage. Es entwickelte sich eine handfeste Rauferei, in Zuge derer vier Personen – darunter auch das Kind – leicht verletzt wurden.

Gegen die Eltern wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung ermittelt.

Vorarlberg
