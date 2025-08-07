Urlauberfamilie ging auf Fischereikontrolleure los

Wilde Szenen haben sich am Mittwochnachmittag am Vorarlberger Lünersee abgespielt. Im Zuge einer Fischereikontrolle kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer niederländischen Familie und den Kontrolleuren.
Angefangen hat alles damit, dass zwei Fischereikontrolleure einen elfjährigen Jungen dabei ertappten, wie er allein am Lünersee angelte – ein klarer Verstoß gegen die Vorarlberger Fischereibestimmungen. In weiterer Folge machten die Kontrolleure den Eltern des Buben klar, dass das Angeln sofort einzustellen sei. Dieser Aufforderung kamen die Niederländer zunächst nach.
Vier Verletzte, auch Kind darunter
Als dann die Kontrolleure auch noch die Fischerei-Tageskarte einkassieren wollten, eskalierte die Lage. Es entwickelte sich eine handfeste Rauferei, in Zuge derer vier Personen – darunter auch das Kind – leicht verletzt wurden.
Gegen die Eltern wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung ermittelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.