Schnappt sich Liverpool den nächsten Topspieler?

Die Transfer-Offensive des FC Liverpool geht munter weiter: Mit Bradley Barcola von Paris Saint-Germain hat der Premier-Legaue-Champion den nächsten Topspieler ins Visier genommen!
Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez – insgesamt 307 Millionen Euro gab der FC Liverpool für die vier Top-Neuzugänge aus. Und das soll noch nicht alles gewesen sein!
Wie die für gewöhnlich gut informierte französische Sportzeitung „L’Equipe“ berichtet, haben die „Reds“ großes Interesse an Bradley Barcola. Doch ein Deal wird kein leichtes Unterfangen. Erst bei einem Angebot von über 100 Millionen Euro wäre PSG überhaupt gesprächsbereit. Der 22-jährige Flügelspieler steht noch bis 2028 bei Frankreichs Meister unter Vertrag.
Keine Freigabe für Isak
Wunschspieler des FC Liverpool sei aktuell ohnehin ein anderer Kicker: Stürmer Alexander Isak von Newcastle United soll kommen.
Es heißt, der FC Liverpool bot zuletzt sogar eine dreistellige Millionensumme für den 25-Jährigen. Jedoch erhielt Isak keine Freigabe seines Klubs.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.