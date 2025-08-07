Vorteilswelt
Transfer-Offensive

Schnappt sich Liverpool den nächsten Topspieler?

Fußball International
07.08.2025 12:01
PSG-Star Bradley Barcola (2. von li.) steht im Fokus des FC Liverpool.
PSG-Star Bradley Barcola (2. von li.) steht im Fokus des FC Liverpool.(Bild: AP/Chris Szagola)

Die Transfer-Offensive des FC Liverpool geht munter weiter: Mit Bradley Barcola von Paris Saint-Germain hat der Premier-Legaue-Champion den nächsten Topspieler ins Visier genommen!

Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez – insgesamt 307 Millionen Euro gab der FC Liverpool für die vier Top-Neuzugänge aus. Und das soll noch nicht alles gewesen sein!

Florian Wirtz
Florian Wirtz(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Hugo Ekitike
Hugo Ekitike(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Jeremie Frimpong
Jeremie Frimpong(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Milos Kerkez
Milos Kerkez(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Wie die für gewöhnlich gut informierte französische Sportzeitung „L’Equipe“ berichtet, haben die „Reds“ großes Interesse an Bradley Barcola. Doch ein Deal wird kein leichtes Unterfangen. Erst bei einem Angebot von über 100 Millionen Euro wäre PSG überhaupt gesprächsbereit. Der 22-jährige Flügelspieler steht noch bis 2028 bei Frankreichs Meister unter Vertrag.

Keine Freigabe für Isak
Wunschspieler des FC Liverpool sei aktuell ohnehin ein anderer Kicker: Stürmer Alexander Isak von Newcastle United soll kommen.

Alexander Isak
Alexander Isak(Bild: AP/Owen Humphreys)

Es heißt, der FC Liverpool bot zuletzt sogar eine dreistellige Millionensumme für den 25-Jährigen. Jedoch erhielt Isak keine Freigabe seines Klubs.

