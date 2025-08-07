Schnappt sich Liverpool den nächsten Topspieler?

Wie die für gewöhnlich gut informierte französische Sportzeitung „L’Equipe“ berichtet, haben die „Reds“ großes Interesse an Bradley Barcola. Doch ein Deal wird kein leichtes Unterfangen. Erst bei einem Angebot von über 100 Millionen Euro wäre PSG überhaupt gesprächsbereit. Der 22-jährige Flügelspieler steht noch bis 2028 bei Frankreichs Meister unter Vertrag.