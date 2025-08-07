Bank statt Tribüne! Bosse-Beben bei den Bayern

„Michael Diederich hat uns nach offenen und konstruktiven Gesprächen mitgeteilt, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird“, erklärt unterdessen Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Aussendung des Vereins. Er dankt dem bisherigen Finanz-Vorstand, während sich seine Vorstandskollegen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl nicht zu Wort meldeten. Sie werden sich die Aufgaben von Diederich inzwischen teilen.