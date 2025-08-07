Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub bestätigt

Bank statt Tribüne! Bosse-Beben bei den Bayern

Deutsche Bundesliga
07.08.2025 12:33
Michael Diederich (rechts) wird die Bayern mit 30. September verlassen.
Michael Diederich (rechts) wird die Bayern mit 30. September verlassen.(Bild: AFP/APA/ALEXANDRA BEIER)

Nun ist das Bosse-Beben fix! Der FC Bayern München hat am Donnerstag offiziell verkündet, dass Finanz-Vorstand Michael Diederich den Verein am 30. September verlassen wird. Über seine Nachfolge und eine mögliche Aufgabenteilung soll „zu gegebener Zeit“ entschieden werden. Diederich selbst wechselt unterdessen zur Deutschen Bank. 

0 Kommentare

Vom deutschen Fußball-Rekordmeister zur größten dortigen Bank: Michael Diederich wechselt vom FC Bayern München zur Deutschen Bank und soll sich dort ums Geschäft mit Firmenkunden kümmern, teilte das Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mit.

Lesen Sie auch:
Didi Hamann ist kein großer Fan von Bayern-Sportvorstand Max Eberl.
Hamann rechnet ab
Probleme bei Bayern? „Er ist verantwortlich!“
06.08.2025

Eberl und Dreesen teilen sich Aufgaben
Diederich werde unterhalb des Vorstands die Unternehmerbank gemeinsam mit dem bisherigen alleinigen Sparten-Chef David Lynne führen. Sein vorzeitiger Abschied vom FC Bayern war am Mittwoch durchgesickert

„Michael Diederich hat uns nach offenen und konstruktiven Gesprächen mitgeteilt, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird“, erklärt unterdessen Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Aussendung des Vereins. Er dankt dem bisherigen Finanz-Vorstand, während sich seine Vorstandskollegen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl nicht zu Wort meldeten. Sie werden sich die Aufgaben von Diederich inzwischen teilen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
172.584 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
116.837 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
115.943 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1468 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
906 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Klub bestätigt
Bank statt Tribüne! Bosse-Beben bei den Bayern
Bayern-Ass ein Rätsel?
Glasner über Ex-Schützling: „Klopft keine Sprüche“
Verletzung im Training
Nasenbeinbruch! ÖFB-Kicker bekommt Gesichtsmaske
„Ihr seid so eklig“
Shitstorm in München: Fans schimpfen über Deal
73-Jährig verstorben
Trauer um deutsche Reporter-Legende Ulli Potofski

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf