Margot Robbie schwärmt von ihrem Leben als Mama

Im Gespräch mit der „Vogue“ reflektierte sie über die Entwicklung ihrer Beziehung: „Ich war die ultimative Single-Frau. Allein die Vorstellung von Beziehungen hat mich fast zum Kotzen gebracht. Und dann kam das schleichend. Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: ,Oh, er wird mich nie zurück lieben. Mach es nicht komisch, Margot. Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst.‘ Und dann ist es passiert, und ich dachte nur: Natürlich sind wir zusammen.“