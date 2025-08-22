Margot Robbie schwärmt von ihrem Leben als Mama

Margot Robbie ist im Oktober erstmals Mama geworden und hat nun offen über ihr Leben als Neu-Mama gesprochen. Und gab dabei zu, dass sie manchmal befürchtet, das Schwärmen über ihr Baby könnte für Menschen ohne eigene Kinder „langweilig“ wirken.
In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ sagte Robbie: „Es ist so: Wenn du es jemandem erklären willst, der selbst Kinder hat, musst du es gar nicht. Die verstehen das einfach. Und wenn nicht, ist es wahrscheinlich ziemlich langweilig, es zu hören. Deshalb ist es so was wie: ,Es ist einfach das Beste‘, weißt du?“
Babyname noch geheim
Die Hollywood-Beauty und ihr Ehemann Tom Ackerley, die seit 2016 verheiratet sind, haben bislang weder den Namen ihres Sohnes noch weitere Details zu seiner Geburt öffentlich gemacht. Berichten zufolge haben die beiden bewusst versucht, die Nachricht über ihr Baby möglichst privat zu halten.
Ein Insider verriet dem „People“-Magazin zuletzt allerdings: „Sie haben lange gewartet, bis sie schwanger wurden, deshalb war es fast unglaublich, als das Baby dann tatsächlich da war. Sie gewöhnen sich beide gerade ans Elternsein. Sie sind eher häuslich, daher war es wunderschön, einfach nur zu dritt zu Hause zu sein. Sie sind überglücklich.“
Aus Freundschaft wurde Liebe
Margot Robbie hatte sich früher selbst als „ultimative Single-Frau“ beschrieben, doch dann lernte sie ihren jetzigen Ehemann kennen.
Im Gespräch mit der „Vogue“ reflektierte sie über die Entwicklung ihrer Beziehung: „Ich war die ultimative Single-Frau. Allein die Vorstellung von Beziehungen hat mich fast zum Kotzen gebracht. Und dann kam das schleichend. Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: ,Oh, er wird mich nie zurück lieben. Mach es nicht komisch, Margot. Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst.‘ Und dann ist es passiert, und ich dachte nur: Natürlich sind wir zusammen.“
Die Hollywood-Schönheit heiratete ihren Tom in einer privaten Zeremonie im australischen Byron Bay und erklärte, dass sich die Beziehung einfach perfekt gefügt habe. Sie fügte hinzu: „Es ergibt einfach so viel Sinn – wie nichts anderes je zuvor.“
