Millie Bobby Brown: Hochzeit mit 20, Mama mit 21

Ein normales Kinderleben blieb da auf der Strecke: Mit acht zog sie mit ihren Eltern von Bournemouth nach Orlando, begann direkt mit dem Schauspielunterricht und verließ die Regelschule bald wieder wegen Mobbings. Stattdessen wurde sie zu Hause und am Set unterrichtet – eine Lösung, mit der Millie gut zurechtkam. „Ich mochte das Eins-zu-eins-Lernen und die Flexibilität“, sagte sie einmal. Häufig arbeitete sie tagsüber am Set und paukte dann bis Mitternacht für die Schule.