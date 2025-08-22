Vorteilswelt
Leben im Turbo-Tempo

Millie Bobby Brown: Hochzeit mit 20, Mama mit 21

Society International
22.08.2025 16:00
Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown sind überraschend Eltern geworden! Und es soll kein ...
Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown sind überraschend Eltern geworden! Und es soll kein Einzelkind bleiben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hollywood kann kaum mithalten mit Millie Bobby Brown (21). Erst im Mai 2024 hat die „Stranger Things“-Darstellerin ihren Jake Bongiovi (23), Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi, geheiratet. Kaum war die Brautkrone gerade gerichtet, folgt nun der nächste Paukenschlag: Millie und Jake sind Eltern geworden – via Adoption!

0 Kommentare

„Diesen Sommer haben wir unsere süße Tochter willkommen geheißen“, schrieb das Paar auf Instagram. Dazu der Hashtag: „And then there were 3.“ – und Millionen Fans flippten aus.

Doch wer Millie kennt, weiß: Für sie läuft das Leben gern ein bisschen schneller als bei anderen. Bereits im Frühjahr verriet sie im Podcast „Smartless“, dass sie unbedingt jung Mutter werden wolle – inspiriert von ihrer eigenen Mutter, die auch mit 21 ihr erstes Kind bekam. „Das war schon mein Plan, bevor ich Jake kannte“, so die Schauspielerin. Und zack ist es auch schon passiert!

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown wollen mindestens vier Kinder. Das erste haben sie jetzt ...
Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown wollen mindestens vier Kinder. Das erste haben sie jetzt adoptiert.(Bild: PPS/www.photopress.at)

Traum vom „Haus voller Leben“
Während andere Hollywood-Stars bis weit in die 30er mit dem Kinderkriegen warten, denkt Millie schon an die große Familie: „Ich bin eine von vier, er ist einer von vier – wir wollen ein Haus voller Leben.“

Ihr Mann bremste sie nur mit einer Bedingung: Kinder erst nach der Hochzeit. Doch kaum war der Ring am Finger, setzten die beiden ihr Versprechen um – und adoptierten ein kleines Mädchen.

„Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen eigenen Kindern und Adoption“, schwärmte Millie. „Unser Zuhause ist voller Liebe, die Tür steht immer offen.“

Millie Bobby Brown und ihr Mann Mann Jake Bongiovi sind Eltern geworden. 
Jon Bon Jovi ist Opa
Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert
21.08.2025
90er-Fieber
Millie Bobby Brown trägt Pam Andersons Klamotten!
14.03.2025

Früh erwachsen, früh verlobt
Millie Bobby Brown ist das Paradebeispiel eines Kinderstars, früh erwachsen werden musste und wenig Kindheit hatte. Möglicherweise will sie das nun eigenen Kindern zukommen lassen und selbst ein wenig Kindheit nachholen.

Schon mit neun Jahren stand sie erstmals professionell vor der Kamera – in der ABC-Fantasyserie Once Upon a Time in Wonderland. Es folgten Auftritte in „Intruders“ oder „Modern Family“, ehe sie mit „Stranger Things“ den Durchbruch schaffte und ihr Leben für immer veränderte.

Ein normales Kinderleben blieb da auf der Strecke: Mit acht zog sie mit ihren Eltern von Bournemouth nach Orlando, begann direkt mit dem Schauspielunterricht und verließ die Regelschule bald wieder wegen Mobbings. Stattdessen wurde sie zu Hause und am Set unterrichtet – eine Lösung, mit der Millie gut zurechtkam. „Ich mochte das Eins-zu-eins-Lernen und die Flexibilität“, sagte sie einmal. Häufig arbeitete sie tagsüber am Set und paukte dann bis Mitternacht für die Schule.

Jake Bongiovi lernte sie 2021 über Instagram kennen, verlobte sich im April 2023, gerade einmal 19 Jahre alt, mit ihm und wurde 2024 seine Frau. 

Erst Liebe, dann Ring, jetzt Baby – alles im Eiltempo eines Shootingstars. Millie Bobby Brown scheint fest entschlossen, ihr Privatleben genauso zielstrebig aufzubauen wie ihre Karriere. Fans fragen sich schon: Was kommt als Nächstes?

