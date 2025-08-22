So viel Strom frisst eine Textanfrage bei Gemini

Eine Textanfrage bei Googles KI-Software Gemini verbraucht nach Berechnungen des Internetkonzerns im Schnitt so viel Strom wie knapp neun Sekunden Fernsehen. Die konkrete Energiemenge bezifferte Google auf 0,24 Wattstunden. Dabei würden auch rund fünf Tropfen Wasser verbraucht (0,26 Milliliter), das zur Kühlung der Rechenzentren benötigt wird.