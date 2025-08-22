Warum für dieses Rennen nur drei Stunden Zeit ist

„Seit Mittwoch ist auch endlich der Bescheid von der Behörde da, alles ist genehmigt“, sagt mit Erwin Mayer der OK-Chef des King of the Lakes, dem am 20. September über die Bühne gehenden größten Einzelzeitfahren Europas. Wie herausfordernd es ist, die ganze Strecke rund um den Attersee zu sperren, untermauert Mayer mit folgendem Satz: „Als wir uns vor rund zehn Jahren aus Sicherheitsgründen dafür entschieden hatten, alles zu sperren, war das nicht leicht, die Genehmigung zu bekommen. Da braucht man schlagenden Argumente – und die hatten wir wohl auch nur, weil uns der Tourismus unterstützt!“