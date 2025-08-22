Warum für dieses Rennen nur drei Stunden Zeit ist

Bekomme ich sie, oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Organisatoren von (Sport-)Veranstaltungen, wenn es um Genehmigungen der Behörden geht. Und selbst wenn es ein „Ja“ gibt, bedeutet das nicht automatisch, dass der Stress dahin ist. Wie etwa auch das Einzelzeitfahren von Schwanenstadt nach Wolfsegg zeigt.
„Seit Mittwoch ist auch endlich der Bescheid von der Behörde da, alles ist genehmigt“, sagt mit Erwin Mayer der OK-Chef des King of the Lakes, dem am 20. September über die Bühne gehenden größten Einzelzeitfahren Europas. Wie herausfordernd es ist, die ganze Strecke rund um den Attersee zu sperren, untermauert Mayer mit folgendem Satz: „Als wir uns vor rund zehn Jahren aus Sicherheitsgründen dafür entschieden hatten, alles zu sperren, war das nicht leicht, die Genehmigung zu bekommen. Da braucht man schlagenden Argumente – und die hatten wir wohl auch nur, weil uns der Tourismus unterstützt!“
