„Sparen neu gedacht“: Jetzt ist Start-up pleite

„Weg in die Insolvenz unausweichlich“

Klaus Schaller, Leiter des KSV1870, berichtet abschließend: „Die Idee zur Programmierung einer Applikation, die insbesondere junge Menschen anleiten soll, ihren Konsum weniger auf Pump, als vielmehr auf vorheriges Ansparen zu stützen, ist bemerkenswert. Die Monkee GmbH zeigte in der Vergangenheit auch Engagement in der allgemeinen Finanzbildung, indem etwa ein Kinderbuch zur Geschichte des Geldes aufgelegt wurde. Es ist nicht gelungen, diese Geschäftsfelder auch wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Neue Investoren konnten von der Geschäftsführung nicht gewonnen werden – damit war der Weg in die Insolvenz unausweichlich.“