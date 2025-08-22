Geduld verloren! MotoGP-Pilot platzt der Kragen

Jack Miller platzt der Kragen! Weil Yamaha den 30-jährigen Australier weiter im Dunkeln lässt, bahnt sich nun sogar sein Abgang an.
„Ich kenne die Strategie von Yamaha nicht. Aber ich habe andere Optionen und ich werde diese nun ziehen müssen“, sagt Miller, der offenbar nicht die erste Wahl für 2026 ist, in Ungarn über seine sportliche Zukunft.
Es bahnt sich ein Abschied aus der MotoGP an. „Hier im Paddock gab es keine Plätze. Ich habe lange genug gewartet. Entweder man will mich weiter haben, oder man will mich nicht haben – so einfach ist das“, so Miller. Fest steht: Yamaha setzt in der nächsten Saison auf Superbike-Fahrer Toprak Razgatlioglu. Zudem bemühte man sich auch um Moto2-Pilot Diogo Moreira, der entschied sich jedoch für Honda.
„Werde etwas anderes machen“
„Je länger es dauert, je mehr Namen auftauchen, desto mehr bekommt man das Gefühl, nicht gewollt zu sein“, so Miller. „Ich habe mir vorgenommen, mit Yamaha gemeinsam den V4 zu entwickeln, und das Gefühl, dass ich dem Projekt etwas geben kann. Aber wenn Yamaha diesen Wert nicht erkennt, dann verstehe ich das – und werde etwas anderes machen!“ Miller droht mit dem Absprung in die Superbike-WM.
Kommentare
