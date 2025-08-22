Geduld verloren! MotoGP-Pilot platzt der Kragen

Es bahnt sich ein Abschied aus der MotoGP an. „Hier im Paddock gab es keine Plätze. Ich habe lange genug gewartet. Entweder man will mich weiter haben, oder man will mich nicht haben – so einfach ist das“, so Miller. Fest steht: Yamaha setzt in der nächsten Saison auf Superbike-Fahrer Toprak Razgatlioglu. Zudem bemühte man sich auch um Moto2-Pilot Diogo Moreira, der entschied sich jedoch für Honda.