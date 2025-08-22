Vorteilswelt
Suchmaschine Ecosia hat Interesse an Google Chrome

Web
22.08.2025 07:15
Google steht wegen seiner Marktmacht zunehmend unter Druck von Regulierungsbehörden und könnte zu einem Verkauf seines Browsers gezwungen werden.
Google steht wegen seiner Marktmacht zunehmend unter Druck von Regulierungsbehörden und könnte zu einem Verkauf seines Browsers gezwungen werden.

Nach einer milliardenschweren Offerte des KI-Start-ups Perplexity hat nun auch die Suchmaschine Ecosia ihr Interesse an Googles Chrome-Browser bekundet. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag hat das Berliner Unternehmen dem Google-Mutterkonzern Alphabet die Übernahme der operativen Führung des Browsers für einen Zeitraum von zehn Jahren angeboten.

Dem Vorschlag zufolge würde Google seinen Browser rechtlich in eine Stiftung ausgliedern, das letztendliche Eigentum und die geistigen Eigentumsrechte jedoch behalten. Ecosia würde die operative Verantwortung übernehmen.

  Das Unternehmen plane, einen Teil der Gewinne von Chrome unter seiner Führung in den Klimaschutz zu reinvestieren. Der Rest solle als Vergütung an Google zurückfließen. Von Google lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Weitere Interessenten
In der vergangenen Woche hatte bereits die KI-Suchmaschine Perplexity AI Interesse an dem Webbrowser bekundet. Mit dem Kauf von Chrome könnte sich das Start-up den Zugang zu den mehr als drei Milliarden Nutzern des Browsers sichern und sich so einen Vorteil im Wettrennen um die KI-gestützte Suche verschaffen.

Google steht wegen seiner Marktmacht zunehmend unter Druck von Regulierungsbehörden und könnte ...
Milliardenangebot
KI-Suche Perplexity will Googles Chrome kaufen
13.08.2025
Zerschlagung droht
Muss Google jetzt seinen Browser „Chrome“ abgeben?
19.11.2024

Das Gebot von Perplexity liegt jedoch deutlich unter dem Wert von mindestens 50 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro), den der Chef der konkurrierenden Suchmaschine DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, für den Fall eines erzwungenen Verkaufs veranschlagt hatte.

Neben Perplexity und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI haben auch Yahoo und die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management Interesse an Chrome bekundet.

Unter Druck
Google steht wegen seiner Marktmacht zunehmend unter Druck von Regulierungsbehörden und könnte zu einem Verkauf seines Browsers gezwungen werden. Das US-Justizministerium arbeitet im Rahmen eines Kartellverfahrens genau darauf hin.

Der zuständige Richter, der den Prozess in Washington beaufsichtigt, urteilte im vergangenen Jahr, dass Google ein Monopol bei der Online-Suche und der damit verbundenen Werbung habe. Seine Entscheidung über mögliche Maßnahmen wird noch in diesem Monat erwartet.

