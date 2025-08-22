Suchmaschine Ecosia hat Interesse an Google Chrome

Weitere Interessenten

In der vergangenen Woche hatte bereits die KI-Suchmaschine Perplexity AI Interesse an dem Webbrowser bekundet. Mit dem Kauf von Chrome könnte sich das Start-up den Zugang zu den mehr als drei Milliarden Nutzern des Browsers sichern und sich so einen Vorteil im Wettrennen um die KI-gestützte Suche verschaffen.