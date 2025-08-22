„Alles ist hier viel größer als überall sonst!“

Lauter, schriller und vor allem größer – das ist das Motto der US Open im Vergleich zu den anderen Grand Slams. Die Anlage in Flushing Meadows ist weitläufiger als die anderen, der Arthur Ashe Court fasst mit rund 24.000 Fans mehr als jedes andere Tennisstadion der Welt und natürlich schüttet der US-Tennisverband, der der Veranstalter des letzten Grand Slams des Jahres ist, mit 90 Millionen Dollar (circa 77,2 Millionen Euro) das höchste Preisgeld aus. Wobei die Dotation heuer einen gewaltigen Sprung machte, gegenüber dem Vorjahr um gleich 20 Prozent angehoben wurde.