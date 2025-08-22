Abschied aus München: Wanner-Wechsel perfekt!

Wanner sagte laut einer PSV-Mitteilung, dass die Vereinsverantwortlichen und Chefcoach Peter Bosz „mir sehr deutlich gemacht haben, dass sie mich wirklich hier wollen und wie ich dem Team bestmöglich helfen kann“. In München hatte er das Gefühl wohl nicht. Der Teenager sagte: „Ich fühle mich absolut bereit für diese Herausforderung und weiß, dass dies der richtige Schritt ist.“ Wanner wurde bei Bayern ausgebildet, zuletzt aber an die SV Elversberg (2023/24) und den 1. FC Heidenheim (2024/25) verliehen.