PSV kontert Kritik

Abschied aus München: Wanner-Wechsel perfekt!

Deutsche Bundesliga
22.08.2025 14:43
Paul Wanner verlässt den FC Bayern München!
Paul Wanner verlässt den FC Bayern München!(Bild: GEPA)

Der Wechsel von Offensivspieler Paul Wanner vom FC Bayern München zu PSV Eindhoven ist perfekt. Der 19-Jährige unterschrieb beim niederländischen Fußballmeister einen Fünfjahresvertrag und erhält die prestigeträchtige Rückennummer 10. Medienberichten zufolge kassiert Bayern mindestens 15 Millionen Euro für den deutsch-österreichischen Doppelstaatsbürger. Offiziell gab es dazu keine Angaben.

Wanner sagte laut einer PSV-Mitteilung, dass die Vereinsverantwortlichen und Chefcoach Peter Bosz „mir sehr deutlich gemacht haben, dass sie mich wirklich hier wollen und wie ich dem Team bestmöglich helfen kann“. In München hatte er das Gefühl wohl nicht. Der Teenager sagte: „Ich fühle mich absolut bereit für diese Herausforderung und weiß, dass dies der richtige Schritt ist.“ Wanner wurde bei Bayern ausgebildet, zuletzt aber an die SV Elversberg (2023/24) und den 1. FC Heidenheim (2024/25) verliehen.

Lesen Sie auch:
Max Eberl hat die Pressekonferenz vor dem Liga-Auftakt genutzt, um einige Dinge klarzustellen.
Aufregung bei Bayern
Hoeneß, Wanner, Transfers: Rundumschlag von Eberl
21.08.2025

PSV-Boss konterte Eberl-Kritik
Noch am Donnerstag hatte Max Eberl deutliche Kritik an dem Jungprofi geübt. Angesprochen auf die Gründe für den Weggang Wanners sagte der Münchner Sportvorstand: „Es kommt auf die Spieler drauf an, die besser werden wollen, die sich Herausforderungen stellen wollen.“ Dies habe man bei Wanner offenbar nicht gesehen – und das, obwohl nach etlichen Abgängen in der Bayern-Offensive eigentlich viele Einsatzminuten möglich schienen.

Eindhovens Fußballchef Earnest Stewart konterte die Aussagen und meinte über seinen Neuzugang: „Er ist ein offener Junge, der viele Fragen stellt. Wirklich einer mit dem Willen, besser zu werden, das merkt man in allen Gesprächen.“ Eindhoven spielt wie die Bayern in der Champions League.

