„Wer mit Karte zahlt, gibt fast kein Trinkgeld“

Kassasturz im Zinkenstüberl am Halleiner Dürrnberg: Chefin Sandra Lindtner darf sich über einen Umsatz von 1140 Euro freuen – die letzte Zeile am Tagesabschluss-Beleg lässt jegliche Freude allerdings sofort verfliegen. „Trinkgeld: 8,70 Euro“ ist da zu lesen. „Leider ist das mittlerweile fast jeden Tag so“, seufzt die Wirtin.