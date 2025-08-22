„Wer mit Karte zahlt, gibt fast kein Trinkgeld“

Radfahrer müssen jetzt das Shuttle-Taxi nehmen
Radverbot auf B 311
1140 Euro Umsatz pro Tag, aber nur 8,70 Euro Trinkgeld! Die Gäste im Halleiner Zinkenstüberl geben sich gerne knausrig – laut Wirtin, „weil fast alle Gäste mit Bankomat- oder Kreditkarte zahlen ...“
Kassasturz im Zinkenstüberl am Halleiner Dürrnberg: Chefin Sandra Lindtner darf sich über einen Umsatz von 1140 Euro freuen – die letzte Zeile am Tagesabschluss-Beleg lässt jegliche Freude allerdings sofort verfliegen. „Trinkgeld: 8,70 Euro“ ist da zu lesen. „Leider ist das mittlerweile fast jeden Tag so“, seufzt die Wirtin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.