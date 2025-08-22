Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Chorherrenstift

Orgelkunst mit Liegestuhl und Jandl-Liedern

Oberösterreich
22.08.2025 15:30
Orgelnacht auf Liegestühlen in der Stiftskirche
Orgelnacht auf Liegestühlen in der Stiftskirche(Bild: Rainer Trogbacher 4490 Sankt Flo)

Wo gibt es das sonst? Zahlreiche Musikfans stellten in der Basilika des Augustiner Chorherrenstifts in St. Florian/Oberösterreich Liegestühle auf. So konnten sie die elfte Internationale Orgelnacht in aller Gemütlichkeit genießen. Die St. Florianer Brucknertage gelten als überregionales Klassik-Highlight am Schaffensort des Komponisten Anton Bruckner.

Die diesjährige Orgelnacht bei den St. Florianer Brucknertagen zeigte alle Facetten der Orgelmusik – und war wieder super gemütlich: Die Zuhörer konnten sich Liegestühle ausleihen, fünf internationale Orgelkünstler waren live zu erleben und auch noch auf einer Großleinwand zu sehen.

Am Programm standen u.a. vollgriffige „Toccatas“ und feine „Scherzos“ bei Dan Zerfass aus Worms; Nachahmung von Orchesterklängen bei Eduard Oganessian aus Paris sowie die Uraufführung „Toccata per San Floriano“ von Daniel Glaus aus Bern. Er präsentierte insgesamt „Neues für die Brucknerorgel“.

Natürlich stand auch noch Bach bei der Orgelnacht am Programm, die bis Mitternacht begeisterte - Applaus und Jubelrufe!

Lesen Sie auch:
Nach 28 Jahren als prägende Stimme der SEER startet Sabine „Sassy“ Holzinger ihr ganz ...
Ex-SEER-Star
Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“
17.08.2025
Neustart Brucknerhaus
Erster Arbeitstag: „Wir sind gemeinsam unterwegs“
18.08.2025
Salzkammergut
Galerie 422: Im Zustand des Schwebens
20.08.2025

Lieder nach „schtzngrmm-Autor“ Ernst Jandl
Am Mittwoch folgte ein Abend mit Markus Miesenberger, der junge lyrische Tenor aus Oberösterreich blickt bereits auf eine interessante Karriere zurück und bewies an diesem Abend Können und Humor.

Er ließ nicht nur Haydn, Mozart oder Schubert hören, sondern auch „Mikrolieder“ nach Texten von Ernst Jandl, begleitet von Matthias Giesen am Klavier, die die 12 Miniaturen komponiert hatte. Ein Wechselbad Aktualität und genialer Musikkunst! Begeisterung beim heimischen Publikum! CG/ER

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
161.082 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
152.753 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
125.308 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1855 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1327 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1205 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Oberösterreich
Streng verurteilt
Linzer Dealer verlangte auch Sex für seine Drogen
Im Chorherrenstift
Orgelkunst mit Liegestuhl und Jandl-Liedern
Auf Plattform
Onlinebetrug mit Handys: Verdächtiger (21) ist weg
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
„Krone“-Fest startet
Auftritt in Linz wird für Leony zum „Heimspiel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf