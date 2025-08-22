Orgelkunst mit Liegestuhl und Jandl-Liedern

Wo gibt es das sonst? Zahlreiche Musikfans stellten in der Basilika des Augustiner Chorherrenstifts in St. Florian/Oberösterreich Liegestühle auf. So konnten sie die elfte Internationale Orgelnacht in aller Gemütlichkeit genießen. Die St. Florianer Brucknertage gelten als überregionales Klassik-Highlight am Schaffensort des Komponisten Anton Bruckner.