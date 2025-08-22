Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aufgabe im Finale

US Open in Gefahr? Sinner-Trainer gibt Update

Tennis
22.08.2025 14:33
Jannik Sinner ist bereit für die US Open
Jannik Sinner ist bereit für die US Open(Bild: AP/Associated Press)

Nachdem Tennis-Ass Jannik Sinner am Montag noch das Finale des Turniers in Cincinnati aufgeben musste, gibt sein Trainer Darren Cahill nun für die US Open Entwarnung. „Wir sind zuversichtlich, dass es ihm wieder gut geht“, so der Australier.

0 Kommentare

Es war ein bitterer Moment in der noch immer jungen, aber schon erfolgreichen Karriere von Jannik Sinner: Das eigentliche Duell der Superstars gegen Carlos Alcaraz am Montag in Cincinnati war nach einer halben Stunde schon vorbei. Der Weltranglistenerste musste aufgeben, weil er körperlich am Ende war. 

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner
Häufchen Elend
Sorge um Sinner: US-Open-Titelverteidiger am Ende
19.08.2025
Im Cincinnati-Finale
Nach 23 Minuten! Sinner gibt gegen Alcaraz auf
18.08.2025

Anschließend musste er auch seine Teilnahme am Mixed-Bewerb der US Open absagen. Seither wuchsen die Sorgen, dass der Südtiroler auch den Hauptbewerb in New York verpassen könnte. Nun hat sein Trainer aber Entwarnung gegeben.

Am Montag geht es wieder los
„Er fühlt sich nun schon etwas besser und ist auf den Platz zurückgekehrt. Wir sind zuversichtlich, dass es ihm wieder gut geht“, so Cahill gegenüber „ESPN“. Ein Virus habe seinen Schützling erfasst, weshalb er im Finale von Cincinnati aufgeben musste, doch mittlerweile, so der Australier, sei Sinner wieder in guter Verfassung. 

So wurde der 24-Jährige auch schon beim Spaziergang durch Manhattan beobachtet. Ernst wird es für das Tennis-Ass am Montag wieder, wenn er gegen den Tschechen Vit Kopriva (ATP 87) ins Turnier einsteigt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
161.082 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
152.753 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
125.308 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1855 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1327 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1205 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf