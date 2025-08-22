US Open in Gefahr? Sinner-Trainer gibt Update

Am Montag geht es wieder los

„Er fühlt sich nun schon etwas besser und ist auf den Platz zurückgekehrt. Wir sind zuversichtlich, dass es ihm wieder gut geht“, so Cahill gegenüber „ESPN“. Ein Virus habe seinen Schützling erfasst, weshalb er im Finale von Cincinnati aufgeben musste, doch mittlerweile, so der Australier, sei Sinner wieder in guter Verfassung.